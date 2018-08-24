İki ülkenin havayolu şirketleri, İran seferlerinin "artık ticari olarak sürdürülebilir olmamasını" kararlarına gerekçe gösterdi.
İngiliz havayolu şirketi British Airways, yaptığı açıklamada İran'a seyahat etmeyi düşünen yolculardan özür diledi ve müşterilere paralarının iade edileceğini söyledi. British Airways'in Londra'dan İran'a son seferi 22 Eylül'de gerçekleşecek.
Air France ise ağustos ayının başından beri İran'a giden seferlerin sayısını, haftada üçten bire indirmişti. 18 Eylül'den itibaren de tamamen duracak. Hollanda havayolu şirketi KLM de, eylül ayından itibaren Tahran'a seferlerini askıya alacağını açıklamıştı.
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