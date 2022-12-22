Brüt ve net ücret nedir, nasıl hesaplanır? Net ve brüt maaş farkı

Brüt, ücret ve ağırlık hesaplamalarında geçen bir terimdir.

Çalışana ödenen paranın kesinti ve vergiler yapılmadan olan haline brüt ücret denilmektedir. İşçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, vergiler ve kesintileri de içeren toplam tutardır. Bu hesaplamaya sigorta ve vergiler de dahildir.Net maaş ise kesintiler (SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi) yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen somut rakamı ifade eder.

Aldığınız net ve brüt maaş, sigorta prim ödemeniz, maaşınızdaki kesintiler gibi bilgileri bordronuzda görüntüleyebileceksiniz.

MAAŞ BORDROSU NEREDEN SORGULANIR?



Öncelikle "www.turkiye.gov.tr" adresine gidin. Burada sayfanın sağ üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın. Açılan ekranda belirtilen alanlara T.C. Kimlik No'nuzu ve e-Devlet şifrenizi girin.



Sisteme girdikten sonra e-Hizmetler'den ya da arama bölümünden yapacağınız işlemi bulun. e-Bordro sorgulamaları Maliye Bakanlığı hizmetleri arasında yer alıyor. Ardından hizmetin üzerine tıkladığınızda maaş bordronuzun detaylarını görebilirsiniz.