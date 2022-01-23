Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve döviz kaybettirdi

17 Ocak haftası yatırım araçlarında altın kazandırırken, borsa ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,98 kayıpla 2.011,16 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.959,40 puanı, en yüksek 2.102,97 puanı gördü.



Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,51 azalışla 1.896,18 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,73 düşüşle 3.579,46 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,49 kayıpla 1.473,90 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,94 azalışla 2.638,83 puana geriledi.



ALTIN YÜKSELDİ, DOLAR DÜŞTÜ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,13 artışla 795 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,28 değerle 5 bin 320 liraya yükseldi.



Doların satış fiyatı yüzde 1 değer kaybederek 13,3970 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 1,79 azalışla 15,2050 lira oldu.



Geçen hafta 18,6020 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,26 kayıpla 18,1820 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,40 değer kaybederek 14,6890 liradan alıcı buldu.