Bu hafta borsa kazandırdı, altın kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,57, dolar/TL yüzde 0,17 değer kazanırken, euro/TL yüzde 0,76, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,53 değer kaybetti.



BIST 100 endeksi, en yüksek 123.845,00 en düşük 118.761,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,57 artışla 121.015,14 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,53 kayıpla 302,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,49 azalarak 2.013,00 lira oldu. Geçen hafta 495,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 492,00 liraya düştü.



Bu hafta, ABD doları değer kazanarak 6,05 liraya yükseldi, euro ise 6.60 lira seviyelerinde.



Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,13 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile hisse senedi fonları oldu.

BANKACILIK KANUNU DEĞİŞİYOR (GERİ SAYIM - 7 ŞUBAT 2020)