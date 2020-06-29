Bugün dolar ne kadar? (29 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları)

ntv.com.tr 29.06.2020 - 14:28
Yurt içi döviz piyasalarında son günlerde yaşanan durağan hava yeni haftada da sürüyor.
Küresel piyasalarda corona virüs salgınında ikinci dalga endişesiyle dalgalanma yaşanırken yurt içi piyasalarda sakin bir seyir hakim. Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 6,85'te yer alıyor.
Euro/TL ise 7,72 TL'de yer alıyor.
Analistler, bugün yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi'nin haziranda aylık bazda yüzde 19,1 artarak 73,5 değerine yükseldiğini belirterek, yurt dışında Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişelerinin artmasıyla haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyleyen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in destek, 6,87'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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