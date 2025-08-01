Bugün gram ne kadar? 1 Ağustos altın alış ve satış fiyatları: Gram ve çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatlarında son durum, haftanın son günü yatırımcılar ve piyasaların gündeminde. Ağustos ayının ilk günü gram altın 4.305 TL satış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın satışı ise haftanın son günü 7.102 TL'den açılış yaptı. Peki, bugün altın alış ve satışı kaç TL? İşte, 1 Ağustos son dakika altın fiyatları...
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 1 Ağustos Cuma günü fiyat değişimi takip ediliyor. Ancak altın yeni aya ve haftanın son gününe yükselişle başladı. Yatırım yapacaklar anlık olarak altın fiyatlarındaki değşimi izliyor. İşte, bugün altın fiyatları...
ALTIN NE KADAR? (1 AĞUSTOS)
Gram altın
Alış fiyatı: 4.306
Satış fiyatı: 4.307
Önceki kapanış: 4.299
Çeyrek altın
Alış fiyatı: 7.041
Satış fiyatı: 7.104
Önceki kapanış: 7.101
Yarım altın
Alış fiyatı: 14.084
Satış fiyatı: 14.209
Önceki kapanış: 14.202
Tam altın
Alış fiyatı: 27.713
Satış fiyatı: 28.260
Önceki kapanış: 28.245
Ata altın
Alış fiyatı: 28.579
Satış fiyatı: 29.300
Önceki kapanış: 29.285
Reşat altın
Alış fiyatı: 28.106
Satış fiyatı: 28.313
Önceki kapanış: 28.273
Cumhuriyet altın
Alış fiyatı: 28.074
Satış fiyatı: 28.281
Önceki kapanış: 28.273
Ons altın
Alış fiyatı: 3.293 USD
Satış fiyatı: 3.294 USD
Önceki kapanış: 3.290 USD
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