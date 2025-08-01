Bugün gram ne kadar? 1 Ağustos altın alış ve satış fiyatları: Gram ve çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatlarında son durum, haftanın son günü yatırımcılar ve piyasaların gündeminde. Ağustos ayının ilk günü gram altın 4.305 TL satış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın satışı ise haftanın son günü 7.102 TL'den açılış yaptı. Peki, bugün altın alış ve satışı kaç TL? İşte, 1 Ağustos son dakika altın fiyatları...

Bugün gram ne kadar? 1 Ağustos altın alış ve satış fiyatları: Gram ve çeyrek altın kaç TL?

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 1 Ağustos Cuma günü fiyat değişimi takip ediliyor. Ancak altın yeni aya ve haftanın son gününe yükselişle başladı. Yatırım yapacaklar anlık olarak altın fiyatlarındaki değşimi izliyor. İşte, bugün ...

ALTIN NE KADAR? (1 AĞUSTOS)

Gram altın

Alış fiyatı: 4.306

Satış fiyatı: 4.307

Önceki kapanış: 4.299

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.041

Satış fiyatı: 7.104

Önceki kapanış: 7.101

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.084

Satış fiyatı: 14.209

Önceki kapanış: 14.202

Tam altın

Alış fiyatı: 27.713

Satış fiyatı: 28.260

Önceki kapanış: 28.245


Bugün gram ne kadar? 1 Ağustos altın alış ve satış fiyatları: Gram ve çeyrek altın kaç TL? - 1 Gram, yarım, tam altın fiyatları

Ata altın

Alış fiyatı: 28.579

Satış fiyatı: 29.300

Önceki kapanış: 29.285

Reşat altın

Alış fiyatı: 28.106

Satış fiyatı: 28.313

Önceki kapanış: 28.273

Cumhuriyet altın

Alış fiyatı: 28.074

Satış fiyatı: 28.281

Önceki kapanış: 28.273

Ons altın

Alış fiyatı: 3.293 USD

Satış fiyatı: 3.294 USD

Önceki kapanış: 3.290 USD

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