Bugün gram ne kadar? 1 Ağustos altın alış ve satış fiyatları: Gram ve çeyrek altın kaç TL?

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 1 Ağustos Cuma günü fiyat değişimi takip ediliyor. Ancak altın yeni aya ve haftanın son gününe yükselişle başladı. Yatırım yapacaklar anlık olarak altın fiyatlarındaki değşimi izliyor. İşte, bugün altın fiyatları...

ALTIN NE KADAR? (1 AĞUSTOS)

Gram altın



Alış fiyatı: 4.306



Satış fiyatı: 4.307



Önceki kapanış: 4.299



Çeyrek altın



Alış fiyatı: 7.041



Satış fiyatı: 7.104



Önceki kapanış: 7.101



Yarım altın



Alış fiyatı: 14.084



Satış fiyatı: 14.209



Önceki kapanış: 14.202



Tam altın



Alış fiyatı: 27.713



Satış fiyatı: 28.260



Önceki kapanış: 28.245



