Bugün gram ne kadar? 31 Temmuz güncel altın fiyatları: Altın fiyatlarında son durum

Altında son durum anbean takip ediliyor. Yatırımcılar kadar piyasalar da altın fiyatlarındaki iniş ve çıkışı izliyor. 31 Temmuz Perşembe altında yükseliş yaşanmaya başladı. Alıcı ve satıcılar ise; gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarını kalem kalem araştırıyor. Bugün güncel altın fiyatları...

BUGÜN ALTIN KAÇ TL?

Gram altın



Alış fiyatı: 4.303



Satış fiyatı: 4.304



Önceki kapanış: 4.273



Çeyrek altın



Alış fiyatı: 7.032



Satış fiyatı: 7.098



Önceki kapanış: 7.050

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.066



Satış fiyatı: 14.198



Önceki kapanış: 14.099





Tam altın



Alış fiyatı: 27.698



Satış fiyatı: 28.245



Önceki kapanış: 28.359





Ata altın



Alış fiyatı: 28.564



Satış fiyatı: 29.285



Önceki kapanış: 29.403