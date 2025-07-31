Bugün gram ne kadar? 31 Temmuz güncel altın fiyatları: Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları, Temmuz ayının son günü ve haftanın sonuna doğru yükselişe geçti. Hafta boyu ılımlı bir grafik çizen altının gramı 31 Temmuz Perşembe günü 4.304 TL ile açılış yaptı. Ons altın ise 3.296 dolar ile güne başladı. Peki, bugün altın ne kadar? İşte, canlı altın fiyatları...
Altında son durum anbean takip ediliyor. Yatırımcılar kadar piyasalar da altın fiyatlarındaki iniş ve çıkışı izliyor. 31 Temmuz Perşembe altında yükseliş yaşanmaya başladı. Alıcı ve satıcılar ise; gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarını kalem kalem araştırıyor. Bugün güncel altın fiyatları...
BUGÜN ALTIN KAÇ TL?
Gram altın
Alış fiyatı: 4.303
Satış fiyatı: 4.304
Önceki kapanış: 4.273
Çeyrek altın
Alış fiyatı: 7.032
Satış fiyatı: 7.098
Önceki kapanış: 7.050
Yarım altın
Alış fiyatı: 14.066
Satış fiyatı: 14.198
Önceki kapanış: 14.099
Tam altın
Alış fiyatı: 27.698
Satış fiyatı: 28.245
Önceki kapanış: 28.359
Ata altın
Alış fiyatı: 28.564
Satış fiyatı: 29.285
Önceki kapanış: 29.403
Reşat altın
Alış fiyatı: 28.075
Satış fiyatı: 28.295
Önceki kapanış: 28.069
Cumhuriyet altın
Alış fiyatı: 28.048
Satış fiyatı: 28.268
Önceki kapanış: 28.069
Ons altın
Alış fiyatı: 3.295 USD
Satış fiyatı: 3.296 USD
Önceki kapanış: 3.275 USD
CANLI ALTIN FİYATLARI
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