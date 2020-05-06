“Bugünün öğrencileri yarının liderleri olma yolunda ilerliyor”

“Kriz ve Liderlik Platformu” ilk günden bu yana başarılı iş insanlarını liseli öğrencilerle buluşturuyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla dikkatleri üzerlerine çeken gençler, bugüne kadar Vera Capital Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özokur’dan DEMSA Grup Kurucu Ortağı ve Başkan Yardımcısı Demet Sabancı’ya, Sedes Holding Yönetim Kurulu Başkanı Demir Sabancı’dan İstanbul Gençlik Platformu Başkanı Doğa Can Çoşar’a, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral’dan Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ve Misela Türkiye Kurucusu Serra Türker’e kadar alanında uzman iş insanlarını liseli öğrencilerle bir araya getirdi.

Cem Kalay, Enes Karakullukçu, Pelin Öztürk, Ahmet Emir Karaca ve Emre Özarar, kurdukları bu oluşum ile kendi yaşıtları ve girişimcilik ruhu olan herkese örnek olurken içinde bulundukları sürece de duyarsız kalmadı.

Düzenledikleri söyleşiler ile kriz döneminin nasıl yönetilmesi gerektiği, bu sürecin farklı sektörleri nasıl etkilediği ve tekrar normalleşmenin nasıl olacağını farklı konuklar vasıtasıyla gençlere aktarmaya çalışan girişimci öğrenciler, akranlarının geleceklerine yön vermelerine de katkıda bulunuyor.



YENİ DÜNYA DÜZENİNİN LİDERLERİ YETİŞİYOR

Online devam eden yoğun ders programlarını aksatmadan, sosyal sorumluluk bilinci ile harekete geçen 5 genç girişimci bir yandan kendi gelecek planlarını şekillendirirken bir yandan da düzenledikleri söyleşiler ile akranlarına destek oluyor.

Daha yolun çok başında olduklarını söyleyen Cem Kalay; “Bir süredir okullarımızın girişimcilik kulüpleri bünyesinde çeşitli çalışmalar yapıyorduk. Ancak hepimizin hedefi okul sınırlarımızın dışına çıkıp daha yaratıcı, daha faydalı, daha geniş kitlelere ulaşabilecek bir şeyler ortaya koymaktı'' dedi.

Geçici olmamasına önem verdiklerini belirten Kalay ayrıca şunları da ekledi:

''Geleceğimize dair önemli adımlar attığımız, planlamalar yaptığımız şu dönemde bir belirsizlikle karşı karşıya kaldık. İşte uzun zamandır hayalini kurduğumuz, alt yapı çalışmalarını yaptığımız oluşumu uygulamaya koymanın tam zamanıydı. Hem kendimizi hem de diğer öğrenci arkadaşlarımızı bu dönemde biraz olsun destekleyebilmek, kriz sonrası yeni normalin nasıl oluşacağını anlayabilmek ve tercihlerimizi bu doğrultuda şekillendirebilmek için sektör liderleriyle bir araya gelme kararı verdik. İletişime geçtiğimiz iş insanlarının birçoğu bizi geri çevirmedi ve projemize destek verdi. Bir instagram hesabı olarak başlayan bu oluşum yeni konukları ile önümüzdeki günlerde büyümeye devam edecek''

''BİR ARADA OLURSAK BÜYÜRÜZ''

Beş girişimci öğrencinin projesi olarak başlayan bu çalışmanın farklı liselerde öğrenim gören öğrencilerin katkısı ile büyüyeceğinin altını çizen Pelin Öztürk, “Şu ana kadar 11 farklı lisede gönüllü temsilci arkadaşlarımız var. Bu sayının artması ile daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Herkesin vereceği katkıya açığız. Önemli olan hepimizin faydalanacağı güzel iş birliktelikleri yapabilmek.

Öztürk ayrıca, ''Bugünün öğrencilerini yarının liderleri olarak, yine bu platformda ağırlayacağımız uzun soluklu bir yola çıktık” dedi.