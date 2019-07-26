Akfen İnşaat’ın Ankara’nın planlı yapılaşmaya sahip yeni konut stoğunu içinde bulunduran İncek bölgesinde tamamladığı Bulvar Loft projesinde yaşam başladı.



2019 yılının mayıs ayıyla birlikte daire sahiplerine anahtarları teslim edilirken, aradan geçen 1,5 aylık sürede yaklaşık 200 aile yeni evlerine taşındı.



556 MİLYON TL'YE MAL OLDU



556 milyon TL’ye mal olan ve 37 dönümlük arazi üzerinde yükselen Bulvar Loft projesinde toplam 6 blokta, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 olmak üzere 16 farklı daire tipi bulunuyor.



Projede genişlikleri 66 metrekare ile 350 metrekare aralığında değişen toplam 822 adet konut var. Yüzde 75’i yeşil peyzaj donatı alanlarına ayrılan Bulvar Loft projesinin merkez kısmında ise 10 bin metrekare üzerinde 31 adet ticari alanın yer aldığı yaşam merkezi yer alıyor.



350 BİN LİRADAN BAŞLIYOR



Bulvar Loft’ta oturuma hazır, hemen taşınılabilecek dairelerin 350 bin ile 1 milyon 700 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa devam ediliyor.



Akfen İnşaat tarafından, Loft Trade markasıyla projede satış ve kiralamaları şirket bünyesinde gerçekleştiriliyor.

