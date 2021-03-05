Burdur ve Yozgat Şeker Fabrikası'ndan üretim rekoru

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, Yozgat Şeker Fabrikası, 153 gün süren 2020/2021 üretim döneminde elde ettiği 72 bin 100 ton şeker ile fabrika tarihinin üretim rekorunu kırdı.



Burdur Şeker Fabrikası ise aynı üretim döneminde şeker üretimini geçen yıla göre yüzde 32 artırdı. Burdur Şeker Fabrikası, bu dönemde 92 bin 900 ton şeker elde ederek son 20 yılın şeker üretim rekoruna imza attı.



Türkşeker Burdur Şeker Fabrikası, 2020/2021 döneminde toplam 683 milyon lira, Yozgat Şeker Fabrikası ise 550 milyon lira ile toplamda 1 milyar 233 milyon lira katma değer oluşturarak bulundukları bölgenin ekonomisine büyük katkı sağladı.