Burgan Yatırım'dan NGN işbirliğiyle dijitalleşme adımı

Sermaye piyasalarında aracılık, kurumsal finansman ve yatırım danışmanlığı alanlarında hizmet veren Burgan Yatırım, oluşan teknoloji ihtiyaçları doğrultusunda bilgi teknolojileri ekibinin yönetiminde ve NGN’in öncülüğünde yeni bir proje başlattı.

Dijitalleşme projesinin temellerini, yeni nesil teknolojiye uyumlu bir altyapıya duyulan ihtiyaç ve mevcut sistemin yönetim zorluğu nedeniyle BT ekiplerinin iş yüklerinde meydana gelen artış oluşturdu.

Burgan Yatırım, gerçekleştirilen proje kapsamında mevcut altyapısının hiper bütünleşik mimariye taşınmasıyla modern, ölçeklenebilen ve geleceğin teknolojileri için hazır güçlü bir altyapıya sahip oldu.



HİPER BÜTÜNLEŞİK SİSTEM ÇÖZÜMÜ KULLANILDI



Burgan Yatırım Dijitalleşme Projesi’ne mevcut sistemlerin NGN’in uzman teknik ekipleri tarafından analiz edilmesi ile başlandı. İhtiyaçlara uygun çözüm ve hizmetlerin sağlanabilmesi için Dell Technologies’in analiz araçları kullanılarak mevcut sistemlerin izlenmesi ve iş yükü analizlerinin yer aldığı detaylı raporların hazırlanmasıyla projenin ihtiyaçları oluşturuldu.

Yapılan analizler sonucunda; kritik iş uygulamalarını çalıştırabilecek, performans ihtiyaçlarını karşılayan, sahip olduğu güvenilir yedekli altyapı ile kesintisiz çalışma imkanı veren ve BT ekiplerinin sistem yönetiminde kolay yönetim avantajı sağlayan Dell Technologies hiper bütünleşik sistem çözümü olan Dell EMC VxRail ile Burgan Yatırım BT altyapısının yeni nesil mimariye geçişi tamamlandı.

Gerçekleşen projede Dell EMC VxRail All Flash donanımı, Dell EMC PowerSwitch 25G, Dell EMC RecoverPoint Replikasyon, VMware vSAN Storage ve VMware vSphere Sanallaştırma teknolojileri kullanıldı. Oluşturulan sistemler ve teknoloji uygulamaları ile mevcut yapının hiper bütünleşik altyapıya taşınmasının yanı sıra Burgan Yatırım’ın merkez sistemleri ve felaket kurtarma sistemleri de başarılı bir şekilde kurularak hayata geçirilmiş oldu.



PERFORMANS BAŞARISI TEST EDİLDİ



Dijitalleşme ve proje hedefleri doğrultusunda merkezde altı adet Dell EMC VxRail node ve iki adet Dell EMC Switch, felaket kurtarma noktasında ise dört adet Dell EMC VxRail node ve iki adet Dell EMC Switch ile planlanan altyapı kurulumu, sorunsuz ve planlanan zamanlarda gerçekleştirildi.

Kurulum sonrası NGN ekibi ve Burgan Yatırım BT ekibi tarafından platform üzerinde gerçekleştirilen performans testlerinde, beklenilenin üzerinde alınan sonuçlarla projenin başarısı da gözler önüne serildi.



NGN’in profesyonel hizmetleri ve Dell Technologies’in yüksek performansa sahip ürünleri; Burgan Yatırım BT altyapısının hiper bütünleşik mimaride yüksek performans ve hızlı network altyapısı ile buluşarak verimli, yüksek güvenliğe sahip, kolay yönetilebilen ve hızlı büyüyen bir ortam sağladı.



"GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNE HAZIRIZ"



İşbirliği hakkında bilgi veren Burgan Yatırım Genel Müdürü Serhan Taylan, "Her geçen gün artan müşteri beklentileri ve teknoloji ihtiyacı karşısında yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Güçlü stratejimiz ve vizyonumuzu teknoloji alanında öne çıkan projelerimizle birleştirerek kusursuz bir BT altyapısında müşterilerimize katma değerli hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Teknoloji iş ortağımız NGN ile gerçekleştirdiğimiz başarılı ‘Dijitalleşme Projeleri’ kapsamında kurumumuzu kısa sürede geleceğin teknolojilerine hazır hale getirdik. Bundan sonraki süreçte de BT alanında gerçekleştirdiğimiz her projeye verimlilik, yüksek performans ve kusursuz deneyim odağından bakmaya ve bu doğrultuda öncü adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"MEVCUT ALTYAPININ YENİ NESİL TEKNOLOJİYLE BULUŞTURULMASINI SAĞLADIK"



NGN Kilit Müşteriler Satış Direktörü Ercan Özkurt ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Burgan Yatırım ile çok uzun süredir başarıyla sürdürdüğümüz güçlü bir işbirliğimiz var. Yeni projelerde her zaman önceliğimiz, müşterimizi derinlemesine anlamak, doğru analiz yöntemleriyle gerçek ihtiyaçları ve en uygun çözümleri belirlemek oluyor.

Burgan Yatırım’ın ‘Dijitalleşme Projesi’ için gerçekleştirdiğimiz analizler ve müşterimizin beklentileri sonucunda mevcut altyapının yeni nesil teknolojiyle buluşturulmasını sağladık.

Kritik iş yüklerinin doğru altyapıyla yönetilmesi, güvenli ve kolay yönetilebilen yeni nesil bir mimariyle sunulması amacıyla Dell Technologies’in hiper bütünleşik çözümlerini kullanarak Burgan Yatırım BT altyapısında başarılı bir dönüşüm projesi gerçekleştirdik.

Projenin kısa sürede başarıyla tamamlanmasının yanı sıra verimlilik artışı, kolay yönetilebilirlik ve yüksek performans gibi sonuçları da kısa sürede görmenin mutluluğunu yaşıyoruz."