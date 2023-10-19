Bütçe görüşmeleri ne zaman başlayacak? Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi

2024 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşme takvimi belli oldu. Plan ve Bütçe Komisyonunun taslak programına göre bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 20 Ekim'de Komisyonda yapacağı sunumla başlanacak.
Komisyonda, kamu idarelerinin 2024 yılı bütçelerinin görüşme takvimi şöyle:
27 Ekim Cuma: TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay.
31 Ekim Salı: Hazine ve Maliye Bakanlığı
1 Kasım Çarşamba: Ticaret Bakanlığı
2 Kasım Perşembe: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
3 Kasım Cuma: Gençlik ve Spor Bakanlığı
7 Kasım Salı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
8 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı
9 Kasım Perşembe: Sağlık Bakanlığı
10 Kasım Cuma: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
13 Kasım Pazartesi: Tarım ve Orman Bakanlığı
14 Kasım Salı: Milli Eğitim Bakanlığı
15 Kasım Çarşamba: Kültür ve Turizm Bakanlığı
16 Kasım Perşembe: Milli Savunma Bakanlığı
17 Kasım Cuma: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
20 Kasım Pazartesi: Dışişleri Bakanlığı
21 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
22 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
23 Kasım Perşembe: Adalet Bakanlığı
24 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı
ÇALIŞMALAR SAAT 10.00'DA BAŞLAYACAK?
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de 24 Kasım Cuma günü görüşülecek.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu idarelerinin bütçelerini görüşmeye her gün saat 10.00'da başlayacak ve günlük programın bitimine kadar çalışacak. Komisyon, pazartesi günleri ise saat 11.00'de toplanacak.
Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2024 yılı bütçesinin 4-15 Aralık'ta TBMM Genel Kuruluna gelmesi bekleniyor.
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