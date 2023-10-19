Bütçe görüşmeleri ne zaman başlayacak? Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2024 yılı bütçe görüşmeleri için hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Ekim Cuma günü 2024 yılı bütçesi ile 2022 yılı kesin hesap tekliflerine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak. Peki, bütçe görüşmeleri ne zaman başlayacak?

Bütçe görüşmeleri ne zaman başlayacak? Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi

2024 yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşme takvimi belli oldu. Plan ve Bütçe Komisyonunun taslak programına göre bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 20 Ekim'de Komisyonda yapacağı sunumla başlanacak.

Bütçe görüşmeleri ne zaman başlayacak? Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi - 1

Komisyonda, kamu idarelerinin 2024 yılı bütçelerinin görüşme takvimi şöyle:

27 Ekim Cuma: TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay.

31 Ekim Salı: Hazine ve Maliye Bakanlığı

1 Kasım Çarşamba: Ticaret Bakanlığı

2 Kasım Perşembe: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

3 Kasım Cuma: Gençlik ve Spor Bakanlığı

7 Kasım Salı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

8 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı

9 Kasım Perşembe: Sağlık Bakanlığı

10 Kasım Cuma: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

13 Kasım Pazartesi: Tarım ve Orman Bakanlığı

14 Kasım Salı: Milli Eğitim Bakanlığı

15 Kasım Çarşamba: Kültür ve Turizm Bakanlığı

16 Kasım Perşembe: Milli Savunma Bakanlığı

17 Kasım Cuma: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

20 Kasım Pazartesi: Dışişleri Bakanlığı

21 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

22 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

23 Kasım Perşembe: Adalet Bakanlığı

24 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı

Bütçe görüşmeleri ne zaman başlayacak? Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi - 2

ÇALIŞMALAR SAAT 10.00'DA BAŞLAYACAK?

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de 24 Kasım Cuma günü görüşülecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu idarelerinin bütçelerini görüşmeye her gün saat 10.00'da başlayacak ve günlük programın bitimine kadar çalışacak. Komisyon, pazartesi günleri ise saat 11.00'de toplanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2024 yılı bütçesinin 4-15 Aralık'ta TBMM Genel Kuruluna gelmesi bekleniyor.

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