Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, martta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 54,4 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 15,2 artarak 78,8 milyar lira oldu.



Ocak-mart döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 yükselerek 218,3 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 35,4 artışla 254,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.



Böylece merkezi yönetim bütçesi, martta 24,5 milyar lira, ocak-mart döneminde ise 36,2 milyar lira açık verdi.



Geçen yıl martta 10 milyar 634 milyon lira faiz dışı açık verilirken, geçen ay 13 milyar 96 milyon liralık faiz dışı açık oluştu.



2019 merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam 960 milyar 976 milyon liralık ödenekten, geçen ay 78 milyar 846 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 68 milyar 439 milyon lira olmuştu.



Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen toplam 843 milyar 659 milyon lira ödeneğin yüzde 8'i kullanılarak 67 milyar 465 milyon lira harcandı. Martta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,6 artarak 19 milyar 775 milyon lira olarak gerçekleşti. Personel giderleri için bütçede öngörülen 247 milyar 303 milyon lira ödeneğin yüzde 8'i kullanıldı.



Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 artarak 3 milyar 574 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 43 milyar 375 milyon lira ödeneğin yüzde 8,2'si harcandı.



Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 67 milyar 551 milyon liralık ödeneğin yüzde 7'si geçen ay kullanıldı. Söz konusu ayda mal ve hizmet alımı gideri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azalışla 4 milyar 726 milyon lira olarak gerçekleşti.



Cari transferler geçen ay, Mart 2018'e göre yüzde 14,2 artarak 31 milyar 851 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 391 milyar 337 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i harcandı. Söz konusu ayda, sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 13 milyar 468 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 702 milyon lira oldu.



Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 2 milyar 427 milyon lira, mahalli idare payları 6 milyar 772 milyon lira olarak gerçekleşti.



Martta 5 milyar 613 milyon lira sermaye gideri oluşurken, 300 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 1 milyar 625 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artışla 11 milyar 381 milyon lira olarak kayıtlara geçti.