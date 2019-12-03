“Büyük ikramiyenin satılmayan bilete çıktığı” iddiasına yanıt (MPİ Genel Müdürü NTV'ye konuştu)

NTV canlı yayınında Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, 80 milyon Lira'lık büyük ikramiye tutarının nasıl belirlendiğini anlattı.



Uçar, “Yıl içerisindeki ikramiye oranları, satılan biletler ve dağıtılan ikramiye oranı maksimumunu hesaplıyoruz ve yüzde 64 oranında bir ikramiye belirlemiş olduk. Bu da 80 milyon TL'ye tekabül etti” dedi.



Bekir Yunus Uçar, 2019 yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi olan 70 milyon TL’nin talihlisinin yılsonuna kadar çıkmaması halinde paranın kamuya aktarılacağını söyledi.



Uçar, “Yılsonu itibariyle alınmayan ikramiyeler de kamu payı olarak okul yapımında, hastane yapımında, öğrencilerimize yurt yapılmak üzere kamu payı olarak hazinemize aktarılıyor” şeklinde konuştu.



MPİ Genel Müdürü Uçar, son günlerde gündeme gelen, büyük ikramiyenin satılmayan bilete çıktığı iddialarını yanıtladı.



Uçar, şu ifadeleri kullandı:



“Son 18 çekilişimiz içerisinde iştirakçilerimize, talihlilerimize ikramiye ödemediğimiz hiçbir çekiliş yok. 2019 yılı verilerini verelim mesela, 32 tane çekiliş yaptık bugüne kadar ve bu 32 çekilişte sadece 3 çekilişte isabet eden, büyük ikramiyeye isabet eden numalar idareye kaldı. Bunlar da bu 80 milyon liralık ikramiye oranının içerisine aktarıldı.”



Uçar, büyük ikramiyenin satılan bilete çıkana kadar çekilişi devam ettirme zorunluluğun yasal olarak sadece yılbaşı çekilişlerinde geçerli olduğunu da vurguladı.



MİLLİ PİYANGO GENEL MÜDÜRÜ UÇAR: SON 32 ÇEKİLİŞTEN SADECE 3'Ü SATILMAYAN BİLETE ÇIKTI

