Büyükyalı İstanbul'da yaz dönemine özel 36 ay vade farksız konut fırsatı

Emlak Konut güvencesiyle Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında hayata geçirilen Büyükyalı projesi İstanbul'un tarihi dokusu ile modern yaşamı bir araya getiriyor.

Doğa ve tarihi doku ile iç içe yaşamak isteyen ve şehirden de kopamayan aileler için "her şey dahil" yaşam imkanı sunan projede, yaz dönemine özel 36 ay vade farksız banka kredili ödeme koşulları da bir arada sunuluyor.



Projede, 1+1’den 5+1’e, penthouse veya Loft evlerden Fendi Casa’nın özel olarak dizayn ettiği bloğa kadar farklı tarz ve beklentilere karşılık verecek konut tipleri yer alıyor.

AKILLI EV SİSTEMİ



Projedeki evlerin tamamı akıllı ev sistemine sahip. Birbiriyle haberleşebilen cihazlar ve akıllı ürün gruplarına uyumlu yapı sayesinde evdeki tüm teknolojik eşyaları uzaktan kontrol etmenin yanı sıra, projedeki tüm hizmetlerden de tek tıkla faydalanmak mümkün.

Büyükyalı'da açık alanlar, geniş bahçeler, balkonlar ve ferah teraslarla her güne deniz kokusuyla başlama ayrıcalığı sunuluyor. 30 kilometrelik sahil şeridinde yürüyüş imkanı, SPA, havuz, tenis kortu, yetişkin ve çocuk fitness salonları gibi spor alanları mevcut. Ayrıca organik semt pazarı ve doğal pazar yeri sayesinde sağlıklı ürünlere ulaşmak çok kolay.



KÜLTÜR-SANATIN YENİ MERKEZİ FİŞEKHANE



İçerisinde konumlanan Fişekhane'deki sinema ve tiyatroların da açılmasıyla birlikte Büyükyalı, tamamen yaşayan bir kültür merkezi haline geliyor.

