Çalışan anneye yarım çalışma ödeneği: Başvuru şartları neler?

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "NTV'ye Sorun" programında çalışma hayatına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.



Prof. Dr. Cem Kılıç'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle;

Bu ay SGK’dan telefonuma eksik ödeme bilgisi geldi. Ne anlama geliyor? Ne yapmam gerek?

SGK bu yönde bir uyarı yapmaya başladı. Kayıt içinde kayıtdışılıkla mücadele kapsamında yapılan bir uygulama. İşverenin SGK'ya bildirdi rakamda yüzde 20 ya da daha fazla oranda azalma varsa SGK çalışanı ve işverenleri bilgilendiriyor. Bu durumda olanlar işverenlerine başvursunlar. Çalışanın gerçek ücreti ne ise SGK'ya o bildirilmeli. Eğer bu yapılmıyorsa çalışan haklı nedenle fesih yetkisini kullanabilir.

Doğumdan sonra yarım çalışma hakkı diye bir şey varmış. Bu konuda bilgi verir misiniz?

Bu hak İŞKUR tarafından annelik iznini bitiren kadın sigortalılara veriliyor. Doğum öncesi ve doğum sonrası olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde yarım çalışma ödeneğinden faydalanmak için İŞKUR'a başvurursanız bu başvuru kabul edilir. Bunu işverenin kabul etmemesi söz konusu değil. Ayrıca son 3 yıl içerisinde adınıza 600 gün prim yatmış olması koşulu da var. Yarım çalışma ödeneğinde ay içerisinde en fazla 15 güne kadar ücretsiz izinli sayılabiliyorsunuz bu sürenin ödeneğini de size İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. Kadın çalışanlar, birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, üçüncü doğumda ise 180 güne kadar bu haktan faydalanabiliyor.

Sürekli fazla mesai yapıyoruz. Yıllık sınır varmış, tazminatımı alıp çıkabilir miyim?

Bu konuda yıl bazında bir sınır var. Bir yılda fazla mesai yapılacak saatlerin toplamı 270 saattir. Çalışan, 270 saatin üzerinde çalıştığını öğrendiği andan itibaren 6 gün iş günü içinde bu konuda dava açma ve haklı nedenle fesih yapma imkanına sahiptir. Çalışan, kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılabilir.