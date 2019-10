Bakan Selçuk, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Tarım İşçileri Sendikası Eğitim Toplantısı'nda, sivil örgütlenme yapılarında, insan emeği ve çalışma koşullarının belirleyici olmaya başladığını söyledi.



Alın terinin artık insanlığın en önemli ortak değerlerinden biri haline geldiğin vurgulayan Selçuk, bu doğrultuda işçi ve işveren sendikaları ile sosyal diyaloğu geliştirmeyi görev bildiklerini dile getirdi.



İnsan onurunu ve iş verimliliğini, çalışma hayatının iki temel esası olarak kabul ettiklerini belirten Selçuk, "Sendikalarımız, varlıkları ve işlevleriyle bize burada her zaman güç vermektedir. Üretim ile alın terini, sermaye ile emeği, kazanç ile hakkaniyeti her zaman birlikte ele alıyoruz. Batı toplumlarının henüz bir buçuk asır önce önemsemeye başladığı bu kavramlar, bizim kültürümüzde binlerce yıldır ehemmiyetini koruyor. Ahilik teşkilatıyla bugün bile dünyaya örnek olacak bir örgütlenme modelinin sahibiyiz. Bugün, sendikal hayatımız hiçbir dönemde olmadığı kadar gelişti ve çeşitlilik kazandı." diye konuştu.



İş Kanunun Avrupa Birliği (AB) normlarına uygun olarak 2003'te yeniden düzenlendiğine değinen Selçuk, 2002'den önce hiçbir iktidarın cesaret edemediği, 1983 yılında yapılan düzenlemelerin getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldırdıklarını bildirdi.



"HERHANGİ BİR SENDİKAYA ÜYE OLAN YAKLAŞIK 2 MİLYON İŞÇİ KARDEŞİMİZ VAR"



"2009'da 1 Mayıs'ı işçilerimize 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak ilan eden yine biz olduk." diyen Selçuk, askeri darbe sonucu oluşmuş sendikal mevzuatı, uluslararası standartlara uygun olarak yeniden düzenlediklerini ifade etti.



Sendikaya üyelikte e-Devlet Sistemi'ne geçerek sivil örgütlenme ve sendikalaşmayı kolaylaştırıcı önemli bir adım attıklarını anlatan Selçuk, "Bugün herhangi bir sendikaya üye olan yaklaşık 2 milyon işçi kardeşimiz var. Sendikalaşma oranı açısından da iyiye doğru gidişi görmek mümkün. 2013'te yüzde 9 olan işçilerin sendikalaşma oranı, bugün yüzde 14'e ulaştı." dedi.



Emeğe, üretkenliğe ve özveriye her anlamda sahip çıktıklarının altını çizen Selçuk, bu anlayışla çalışanların hakkını hukukunu her mecrada savunmaya gayret ettiklerini söyledi.



Taşerona kadro mevzusunu çözdüklerini, kamuda çalışan alt işveren işçilerin sürekli işçi olarak istihdam edilmesini sağladıklarını, asgari ücret miktarında da yüzde 26'lık gibi ciddi bir artış sağladıklarını aktaran Selçuk, 2019 yılı asgari ücreti, net 2 bin 20 lira olarak tespit ettiklerini belirtti.



Toprağı dost olarak gören bir milletin tarımı ihmal edeceğine ihtimal dahi vermediğine değinen Selçuk, son 17 yılda tarımsal üretim alanında önemli ilerlemeler olduğunu söyledi.



Selçuk, üretimin yanı sıra kişi başı tüketimde de ciddi artışlar olduğunu dile getirdi.



Mevsimlik tarım işçilerinin koşullarını iyileştirmek ve çocuk işçiliğini önlemeye yönelik olarak Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi'ni uyguladıklarını anlatan Selçuk, proje kapsamında başarılı çalışmalar ortaya koyulduğunu ifade etti.



Sosyal güvenlik bilincinin artırılması, kayıtlı istihdamın desteklenmesi ve kayıt dışı istihdamla mücadele amacıyla kayıtlı istihdamın desteklenmesi projesi başlatıldığını aktaran Selçuk, "Tarım sektöründeki istihdam imkanlarını, iş gücünün niteliğini, uyum yeteneğini ve katma değeri artıracak adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.



"İŞÇİLERİ HİÇBİR ZAMAN EZMEDİK, EZDİRMEYECEĞİZ"



2019-2020 yıllarını kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmelerinin çerçeve anlaşma protokolünü imzaladıklarını belirten Selçuk, Toplu İş Sözleşmesi sürecinde, sosyal diyalog mekanizmalarının işleyiş sürecini tam anlamıyla ortaya koyan bir süreç olduğunu bildirdi.



Kamu işçisine 2019 yılı için enflasyon beklentisinin çok üzerinde bir oranda zam verdiklerini, işçileri hiçbir zaman ezmediklerini, ezdirmeyeceklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:



"Toplu iş sözleşmesinde geçici işçilerimizle alakalı bir söz vermiştik. Hamdolsun sözümüzü tuttuk, geçici işçi kardeşlerimizin 2019 yılında çalışma sürelerini 9 ay 29 güne kadar uzattık. Emekçi kardeşlerimiz ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun. Bu çalışmalar güç birliği yapıldığı takdirde mümkün oluyor. Kendimizi sizinle daha güçlü hissediyor, çalışma hayatımızı sizinle daha ileri seviyelere taşıyoruz. Sizler bir sendikayı temsil etmekten önce emeği, alın terini, işçi hakkını temsil ediyorsunuz. Son zamanlarda terör örgütleri tarafından kasıtlı şekilde maalesef ormanlarımız yakılmakta. Burada, orman yangınlarına cansiperane bir çalışmayla müdahale eden işçilerimize, emekçilerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum."



Bakan Selçuk, TÜRK-İŞ Konfederasyonuna, Tarım-İş Sendikasına ve organizasyonda emeği geçen tüm sendika mensuplarına teşekkür etti.



Toplantıya, Selçuk'un babası ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç da katıldı.

