Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Kısa çalışma ödeneğine 19 bin firma başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları;

"Kısa çalışma ödeneği bizim genel ekonomik kriz gibi sebeplerle bir işyeri faaliyetini kısmen durdurduysa onlar için başlattığımız bir çalışma. Salgın hastalık da bu kapsam alanına girdi. Etkilenen bütün işletmelerimiz İŞKUR üzerinden başvurabilir. Hem işvereni hem de çalışanımızı korumak zorundayız. Salgından etkilenen tüm işletmelerimiz başvurabilir. Tüm işletmeler başvursun inceleyip karar vereceğiz.

Kısa çalışma ödeneğine işletmeler dijital ortamdan başvuru yapabilir. Geçen seneki örneğimizde ortalamamız 11-12 gündü bu sene daha fazla başvuru aldık. Başvuruları 60 günden önce tamamlayacağız. Sektör şartımız yok.

Ödenek işsizlik sigorta fonundan karşılanacak. En fazla 3 ay ödenecek. Ödeneğin üst limiti şöyle, aylık asgari ücretin brüt tutarının 1,5 katını geçemiyor. Asgari ücretli net ücretinin yüzde 75'ini almış olacak.

Yaklaşık 420 bin sigortalı için 19 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. İmalat sektörü ilk sırada. İkinci sektörümüz konaklama ve yiyecek hizmetleri.

Salgına karşı sosyal destekler

2 milyon haneye biner lira 1 Nisan'da ödenmeye başlayacak. Vatandaşlarımız vakıflara fiziki başvurudan kaçınsınlar. Telefonla arasınlar.

Emekli ikramiyeleri de 7-11 Nisan'da ödenecek. Vatandaşlarımız lütfen evlerinde kalsın biz onlara ulaştırmaya gayret ediyoruz.

Sadece 65 yaş üstü vatandaşa değil tüm vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim. E-Devlet kapımızda bizim 227 hizmetimiz var hiç evlerinden çıkmadan online ulaşabilirler. Önce dijital ortamda başvursunlar."

VİDEO: KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE DAİR BİLMENİZ GEREKENLER