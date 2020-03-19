Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan emekli promosyonlarıyla ilgili açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli promosyonunda taahhüt şartının geçici olarak ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldığını duyurdu.



Bakan Selçuk, "Yeni tip corona virüse karşı aldığımız bu önlem sayesinde risk grubunda olan emeklilerimizin ve hak sahiplerinin promosyon taahhüdü için ayrıca bir işlem yapmasına ya da bankaya gitmesine gerek olmayacak" dedi.



PROMOSYONDA TAAHHÜT ŞARTININ KALDIRILMASI İÇİN BANKALARA YAZI GÖNDERİLDİ



Bakan Selçuk, “2020-2023 dönemi için imzalanan protokol gereği, emeklilerimiz ve hak sahiplerinden taahhütname onayı almadan promosyon ödemesi yapılamıyordu. Taahhüt şartını kaldırmaları için tüm bankalara yazı gönderdik” açıklamasında bulundu.



"KAMU BANKALARI 76 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERİMİZE AYLIKLARINI EVLERİNDE ÖDEYEBİLECEK"



Aylığını farklı bankaya taşımak isteyenlerin aktarma yapabileceğini de bildiren Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni corona virüse karşı açıkladığı tedbir paketi kapsamında da kamu bankalarımız, 76 yaş üzerindeki emeklilerimiz talepte bulunursa, aylık ödemelerini evlerinde yapacaklar” hatırlatmasını yaptı.