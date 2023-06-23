Çalışma Bakanlığı'ndan tediye ödemelerine ilişkin duyuru: Kamu işçilerine ikramiye (tediye) ödemeleri başladı

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısıyla ilgili açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Çalışma Bakanlığı'ndan tediye ödemelerine ilişkin duyuru: Kamu işçilerine ikramiye (tediye) ödemeleri başladı

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Her daim olduğu gibi Türkiye Yüzyılı emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Çalışma Bakanlığı'ndan tediye ödemelerine ilişkin duyuru: Kamu işçilerine ikramiye (tediye) ödemeleri başladı - 1

İKİNCİ YARISI ARALIK AYINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin ikinci yarısı 18 Aralık'ta yapılacak.

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