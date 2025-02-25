Çalışma süreleri nasıl artar, hangi işverenler iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda?

Çalışma Süreleri Toplu Sözleşmeyle Artırılabilir mi?

- Çalışma süreleri ancak azaltılabilir, artırılamaz.

- Haftalık yasal çalışma süresi 45 saattir.

- Fazla mesai yıllık 270 saati aşamaz.



Hangi işverenler iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda?



- 50’nin üzerindeki tüm iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmak zorunludur.

- 1 Ocak 2025 itibarıyla 50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerleri de bu yükümlülüğe dahil edilecek.

- İş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi bulundurmayan işletmelere aylık 170.000 TL’ye kadar ceza uygulanabilir.

- İşverenler, Anadolu Üniversitesi ve Çalışma Bakanlığı iş birliğiyle sunulan online sertifika programına katılarak kendi iş yerlerinde bu hizmeti sağlayabilir.

3600 Gün Prim ile Emeklilik Mümkün mü?



- 3600 günle emeklilik mümkündür, ancak 60 yaş şartı da yerine getirilmelidir.

- Emekli olmak için 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 60 yaş şartları birlikte sağlanmalıdır.



2007’de sigortalı olan bir kadın 5536 gün prim ödemişse ne zaman emekli olur?



- 7000 prim gününü tamamlaması ve 58 yaşını doldurması gerekiyor.

- Alternatif olarak 4500 gün primle 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayarak da emekli olabilir.



Malulen Emeklilik Şartları nedir yüzde kaç rapor gerekir?



- Malulen emeklilik için en az yüzde 60 oranında iş göremez raporu alınmalıdır.

- 1800 gün prim ödenmiş olmalıdır.

- En az 10 yıl sigortalılık süresi aranır

