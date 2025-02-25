Çalışma süreleri nasıl artar, hangi işverenler iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda?
Çalışma süreleri toplu sözleşmeyle artırılabilir mi, hangi işverenler iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda ve 3600 gün primle emekli olunur mu? Soruların yanıtlarını Profesör Cem Kılıç, ntv.com.tr için yanıtladı.
Çalışma Süreleri Toplu Sözleşmeyle Artırılabilir mi?
- Çalışma süreleri ancak azaltılabilir, artırılamaz.
- Haftalık yasal çalışma süresi 45 saattir.
- Fazla mesai yıllık 270 saati aşamaz.
Hangi işverenler iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda?
- 50’nin üzerindeki tüm iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmak zorunludur.
- 1 Ocak 2025 itibarıyla 50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerleri de bu yükümlülüğe dahil edilecek.
- İş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi bulundurmayan işletmelere aylık 170.000 TL’ye kadar ceza uygulanabilir.
- İşverenler, Anadolu Üniversitesi ve Çalışma Bakanlığı iş birliğiyle sunulan online sertifika programına katılarak kendi iş yerlerinde bu hizmeti sağlayabilir.
3600 Gün Prim ile Emeklilik Mümkün mü?
- 3600 günle emeklilik mümkündür, ancak 60 yaş şartı da yerine getirilmelidir.
- Emekli olmak için 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 60 yaş şartları birlikte sağlanmalıdır.
2007’de sigortalı olan bir kadın 5536 gün prim ödemişse ne zaman emekli olur?
- 7000 prim gününü tamamlaması ve 58 yaşını doldurması gerekiyor.
- Alternatif olarak 4500 gün primle 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayarak da emekli olabilir.
Malulen Emeklilik Şartları nedir yüzde kaç rapor gerekir?
- Malulen emeklilik için en az yüzde 60 oranında iş göremez raporu alınmalıdır.
- 1800 gün prim ödenmiş olmalıdır.
- En az 10 yıl sigortalılık süresi aranır
- Etiketler :
- Haberler -
- Emeklilik
- Sigorta
- Sgk
- İşyeri