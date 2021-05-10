Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün yapıldığını bildirdi.

Anadolu Ajansı 10.05.2021 - 10:01

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz

Bilgin, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını kaydetti.

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