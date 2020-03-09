Canan Karatay’ın açıklamasıyla turşucuların yüzü güldü

Prof. Dr. Canan Karatay, bir konferansında, turşu ve turşu suyun kışlık hastalıklarına iyi geldiğini, özellikle Çin’de çıkan corona virüsüne karşı ilk mücadelesi olarak turşunun etkili olacağı belirtmişti.



Bu açıklamanın turşu satışlarının arttırdığı belirtiliyor. Eskişehir’de turşu dükkânı bulunan Güray Atalay, turşu satışları çok yükseldiğini, özellikle lahana turşusu ve turşu suyuna olan taleplere yetişmez hale gediği dile getirdi.

Atalay, “Canan Karatay hocamız son zamanlarda ortaya çıkan corona virüse karşı turşu suyu ve lahana turşusunun çok daha etkili olacağını söyledi. Tabi bu duyulunca halk buna yöneldi ve turşu suyu ve lahana turşusuna olan talepler inanılmaz derecede arttı. Özellikle lahana turşusuna çok yoğun talep var şuan. Çünkü uzmanların belirttiğine göre lahana turşusunun faydaları çok fazla. İnsanların bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Karaciğerin yağlanmasını önleniyor. Şekeri düzenleniyor. Aynı zamanda çoğunlukla lahana turşusu suyu kullandığımız için onun faydaları da aynı. Ayrıca turşu suyu kilo vermeye yardımcı oluyor. Yemek sonrası şişkinliği de önlüyor. Şimdi Canan hocamızın bu konuyu bir daha gündeme getirdiğini insanlar medya aracıyla duydu. Hocamız turşu ve turşu suyunun corona virüse karşı ilk mücadelesi olarak etkili olacağını söyledi. O yüzden lahana turşusuna olan talepler çok çok arttı. Gelen müşterilerim de aman virüse yakalanmayalım, aman hasta olmayalım diye bir bardak turşu suyu alıyor. Bunların talebe yetişmez hale geldik" diyerek halk tarafından artan talebi anlattı.



SATIŞLAR İKİYE KATLANDI

Güray Atakay, yükselen satışları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:



“Şimdi bizim turşu suyu satışlarımız yazın çok daha fazla oluyor ama kışın da günde normalde 150-200 bardak turşu suyu sattığımız zamanlar var. Şimdi bu sayı ikiye katlandı. Lahana turşusunu da günde yaklaşık 20 kilo satıyorduk. O da şimdi ikiye katlandı. Lahana turşusunun böyle talep yoğunluğu olacağını biz de tahmin etmiyorduk. Bu sefer de biz nasıl talepleri karşılayacağız onu düşünüyoruz.”

CORONA VİRÜS HAKKINDAKİ EFSANELER VE GERÇEKLER

