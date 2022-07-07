Cardano (ADA), Polkadot (DOT) ve RoboApe (RBA): Kripto Çöküşünden Kurtulacaklar mı?

İnsanlar, kripto platformlardaki son daralma ile piyasaların baskı altına girdiğini ve bunun sonucunda önemli ölçüde değer kaybettiğini söylüyor. CoinMarketCap'te görülebileceği gibi Bitcoin (BTC) dahil tüm coinler ayı piyasası nedeniyle değer kaybediyor. Bazı yatırımcılar bunu beklerken, düşüş birçokları için sürpriz oldu.



RoboApe (RBA)



CoinMarketCap verileri, kripto para piyasalarının işlem hacimlerinde ciddi bir düşüşe işaret ediyor. Bu, Terra'nın (LUNA) görünen sabit parasının sabitlenmemesiyle başladı. Ancak analistler, bu durumun geçici olduğu ve yatırımcılar için bir satın alma fırsatı yarattığı konusunda hemfikir.



Bu ayı piyasasının parlayan yıldızlarından biri olan RoboApe (RBA), bir meme coin olmasına rağmen başarılı finansal stratejisiyle dikkat çekiyor. RoboApe (RBA), satış öncesi süreci ve deflasyonist politikası sayesinde piyasa hareketlerinden fazla zarar görmeyen, potansiyel olarak risksiz bir yatırım olarak öne çıkıyor.



RoboApe (RBA) bir meme parası olarak planlanmış olsa da, aynı zamanda kullanılabilirliğe de odaklanıyor. Ekosistem, staking programı aracılığıyla pasif gelir üretimine izin veriyor. Aynı şekilde, staker'ların DAO üzerinde oy hakları vardır.



Altcoin geliştiricileri, e-spor ve NFT koleksiyonlarındaki işbirlikleriyle ekosistemi genişleteceğini belirtiyor. Proje uzun vadede karlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.



Cardano (ADA)



Cardano (ADA), açık kaynaklı bir blok zinciri platformudur. Odak noktası akıllı sözleşmeler. Projenin ana token'ı ADA olarak biliniyor. Altcoin, adını 19. yüzyılın ünlü matematikçisi Ada Lovelace'den alıyor. Platform ilk olarak 2015 yılında geliştirildi. 2017 yılında Ethereum'un (ETH) kurucu ortaklarından Charles Hoskinson tarafından başlatıldı. Projeyi İsviçre merkezli Cardano Vakfı yönetiyor. Vakıf, genel kripto para ekosisteminin gelişimi ile ilgilenmektedir. Cardano (ADA) ağının Blockchain geliştiricileri, tokenin 3. nesil kripto para birimi olduğunu belirtiyor. Coin, ilk tam olarak merkezi olmayan blok zinciri olma özelliğine sahip. Buna ek olarak platformda Haskell programlama dili kullanıldı. Bu programlama dili, son derece güçlü bir statik tip güvenlik ve çıkarım sistemine sahiptir. Bu yenilikçi nitelikler, Cardano'nun (ADA) bu ayı piyasasında hayatta kalmasına yardımcı olacak. Düşüşteyken biraz yatırım yapmak akıllıca olabilir.



Polkadot (DOT)



Altcoin ilk olarak 2016 yılında tasarlandı. Bir ICO gerçekleştirerek proje için fon toplayan ekip, projeyi 2020 yılında hayata geçirdi. Polkadot (DOT) ekibinin geliştirdiği güçlü prohe, 150 milyon dolardan fazla fon topladı. Zaman içinde farklı sorunlarla karşılaşılsa da gelişimini sürdüren proje ciddi bir yatırımcı kitlesine ulaştı. Bu, altcoinin ayı piyasasında hayatta kalmasının nedenlerinden sadece biri.



Polkadot (DOT) ekosistemi, her bir blok zincirinin birbirine bağlanmasına izin veren bir yapıya sahiptir. Polkadot (DOT) röle zincirinde farklı ağların adresleri kontrol edilir, sistem bu adresleri algoritma üzerinde standart bir form alarak tanır. Bu özellik, Polkadot (DOT) ağının yüksek işlevsellik ile çalışmasını sağlar. Aynı zamanda altcoinin ağına bağlı her proje kendi algoritmasını kullanmakta serbesttir.



Coin piyasasının çöküşü altcoinlerin değerini olumsuz etkilemiş olsa da, RoboApe (RBA) hala iyi bir finansal fırsat sunuyor. Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) projelerinin ikisi de umut verici, ancak gelecekleriyle ilgili hala çok fazla belirsizlik var. İlerlemelerini izleyeceğiz ve yeni bilgiler ortaya çıktıkça güncel analizler sağlayacağız.



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