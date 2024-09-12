Cari denge üst üste ikinci ay fazla verdi

Temmuz ayında cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji harici cari işlemlerde ise 4 milyar 879 milyon fazla verildi.

Cari denge üst üste ikinci ay fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2024'te cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış açığı, temmuzda 5 milyar 102 milyon dolar oldu.

Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 873 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 271 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 66 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

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