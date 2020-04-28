CarrefourSA'dan virüs salgını döneminde 350 ek istihdam

Pandemi sonrasında artan online siparişler nedeniyle e-ticaret kapasitelerini 5 katına çıkardıklarını bildiren CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, bu ihtiyaca cevap vermek için şimdiye kadar 350 kişiyi işe aldıklarını, buna karşın gönderim hızının istedikleri seviyeye gelmediğini belirterek 350 kişi daha alacaklarını açıkladı.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu

Salgın nedeniyle, kendilerini birkaç sene sonrası için hazırladıkları ortamın tam ortasında bulduklarını ifade eden Kartallıoğlu, e-ticarette yaşanan yoğunluğa cevap verebilmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bu alanda kapasitelerini çok kısa bir sürede 5 katına çıkardıklarını ve 350 yeni istihdam sağladıklarını açıklayan Kartallıoğlu, buna karşın şu anda gelen siparişlere 6 gün sonrası için cevap verebildiklerini bildirdi. Kartallıoğlu, ilk hedefin bu süreyi 5 güne çekmek olduğunu, bunun için de 350 kişilik bir istihdam daha gerçekleştireceklerini açıkladı.



Öte yandan pandemi sonrasında sepet başına yapılan ödeme tutarlarında 2 kata yakın büyüme yaşandığını bildiren Kartallıoğlu, "Müşteri frekansı ise düştü.

Haftada, 10 günde bir gelmeye başladılar. Tüm market ve e-ticaret kanalımıza baktığımızda ise en çok sıvı sabunlar, kolonya, kuru bakliyatlar, makarnalar ve konserve ürünlerinin satıldığını görüyoruz" dedi.

GÜNLÜK GÖNDERİM KAPASİTESİ 5 KAT ARTTI



Koronavirüs salgını ile birlikte ilk günden itibaren Carrefoursa.com’da ve Online Market mobil uygulamasında ziyaretçi trafiğinin yüzde 100’den fazla artış gösterdiğini, mobil uygulama indirmelerinin 5 kart arttığını ve ziyaretçilerin yüzde 80’inden fazlasının mobil cihazlardan giriş yaptığını dile getiren Kutay Kartallıoğlu, şöyle konuştu:



"Carrefoursa.com'da günlük gönderim kapasitemiz, 5 katına çıktı. Tüm marketlerimizdeki çalışanlarımız, e-ticaret operasyonlarımıza destek veriyor. Süreç doğrultusunda kapasitemizi artırmak ve müşterilerimize daha fazla zaman dilimi yaratmak için çalışıyoruz.



Salgın çerçevesinde evde daha fazla vakit geçirilmesi dolayısıyla et, balık, meyve sebze ve süt ürünlerinin alışverişinde %50’ye varan bir artış gözlemledik. Süreç doğrultusunda son bir ayda sepet başına yapılan ödeme tutarlarında 2 kata yakın büyüme söz konusu.

Tüm market ve e-ticaret kanalımıza baktığımızda ise en çok sıvı sabunlar, kolonya, kuru bakliyatlar, makarnalar ve konserve ürünlerinin satıldığını görüyoruz.



Gıda dışı tarafında ise çöp torbaları, temizlik bezleri, kullan at eldiven gruplarının içinde bulunduğu ev düzeni kategorisinde 2 kat artış yaşandı. Bunların yanı sıra saklama kapları, yiyecek koruyucular, mutfak aksesuarları gibi mutfak ihtiyaçları da yaklaşık %30 büyüdü. Evcil hayvanları olanlar da alışverişlerini artırdılar, bu grupta da %55’lik bir artış yaşadık.



Elektronik tarafında özellikle küçük ev aletleri, telefon, bilgisayar-tablet, aksesuar grupları, Nisan ayında %35’lik bir büyüme gösterdi.

Bu grupta sırasıyla, Bilgisayar-Tablet, Yazıcı, Modem gibi ailelerin olduğu Bilgisayar kategorisi, Netflix, Digiturk, bilgisayar oyunları vb. dijital ürünler, cep telefonları büyüyerek paylarını arttırdılar.”