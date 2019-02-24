Ticaret Bakanı Pekcan, çek ve bonu sisteminin elektronik ortamda takibiyle ilgili Bakanlık çalışmalarının tamamlandığını söyledi.



Bakan Pekcan, Bakanlık çalışmalarının tamamlandığını belirterek şunları söyledi:



"Çek ve bonoların, banka sistemleriyle iletişim halindeki elektronik sistem üzerinden düzenlenmesine imkan tanıyacak 'elektronik çek ve bono' uygulamalarına yönelik Bakanlık çalışmalarını tamamladık."



SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK



Yeni düzenlemeyle sahteciliğinin önüne geçileceğini vurgulayan Pekcan, şu ifadeleri kullandı:



"Uygulamanın hayata geçirilmesiyle fiziki çek ve bonoda görülen sahtecilik, tahrifat, çalınma, kaybolma, cirantaların takip edilememesi ve fiziksel basım maliyeti gibi birçok sorun da ortadan kalkacak.



Böylece ciro, aval ve ibraz gibi tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek, çek ve bononun dolaşımı anlık izlenebilecek ve cirantanın ve aval verenin geçmiş çek ve bono ödeme performansına erişebilecek."

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