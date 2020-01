Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 225 liraya çıkarıldı

TCMB'nin, Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, çekte muhatap bankanın hamile ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 30 liradan 2 bin 225 liraya yükseltildi.



Bu değişikliğin ardından söz konusu madde, tebliğde şu şekilde yer aldı:



"Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için, karşılığının hiç bulunmaması halinde; çek bedeli 2 bin 225 lira veya üzerinde ise 2 bin 225 lira, çek bedeli 2 bin 225 liranın altında ise çek bedelini ödemekle yükümlüdür. Karşılığının kısmen bulunması halinde ise çek bedeli 2 bin 225 lira veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 2 bin 225 liraya tamamlayacak bir miktarı, çek bedeli 2 bin 225 liranın üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 2 bin 225 lirayı ödemekle yükümlüdür."



Öte yandan yapılan değişiklikle, muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 1.345 liraya kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 1.345 liraya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlü kılındı. Söz konusu tutar, değişiklikten önceki tebliğde 1.255 lira olarak belirlenmişti.



Tebliğ 30 Ocak'ta yürürlüğe girecek.