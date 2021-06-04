Çelik sektörü, ihracatta üçüncülüğe yükseldi

Sürdürülebilir ihracat adına gerçekleştirdiği çalışmaları aralıksız sürdüren çelik sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına katkı vermeye devam ediyor. Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektörün mayıs ayı ihracatı 1 milyar 745 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu rakam, sektörün dış ticarette ülke ekonomisine en fazla katkı veren üçüncü sanayi kolu olması anlamına geliyor. ÇİB Başkanı Adnan Aslan, sektörün ihracat performansını değerlendirdi.



İHRACAT HEDEFİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZE



Sektör ihracatında yaşanan yukarı yönlü ivmenin yılın geri kalanında da devam edeceğini söyleyen Adnan Aslan şu ifadeleri kullandı:

“Çelik fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle bu ay ihracatta üçüncü sıraya yükseldik. İhracatta mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114’lük bir artış yakaladık. Bu rakamla birlikte tarihin en yüksek aylık ihracatına ulaştık.

Dünyada özellikle çelik fiyatları artış gösterdi ve bu aydan sonra da teslimatlar daha da hızlandı. Tüm bunlar ihracat rakamlarımızı olumlu anlamda etkiledi. 2021 yıl sonu hedeflerimizi küresel olarak normalleşme beklentileri kapsamında ihracatımızı miktarda yüzde 10 artışla 23 milyon tona ulaştırmak ve değerde ise yüzde 40'a yakın yükselişle 17,5 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştirmek olarak belirledik.”



İLK 5 AYDA YÜZDE 50’LİK ARTIŞ



Sektörün 2021 yılı ocak-mayıs dönemi ihracatına ilişkin bilgi veren Aslan, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 50’lik bir artış yakaladık. Bu ivmenin yılın kalan döneminde de yukarı doğru artarak devam edeceğine inanıyoruz.

Yılın sonunda 2018 yılındaki 16 milyar dolarlık ihracat rakamlarımızı aşacağımızı düşünüyoruz. Her zaman sektörümüzü daha ne kadar ileri taşıyabiliriz diye planlıyoruz” dedi.