CEO'lar uzaktan çalışmanın daha yaygın hale gelmesini bekliyor

Uluslararası denetim, danışmanlık ve vergi hizmetleri şirketi Pricewaterhouse Coopers'ın (PwC) salı günü yaptığı küresel bir ankete göre, beş üst yöneticiden neredeyse dördü, Covid-19'un bir sonucu olarak uzaktan çalışmanın şirketlerde daha yaygın hale gelmesini bekliyor.



New York, Londra ve diğer bazı büyük şehirler, işverenler ve hükümetler personele mümkün olduğunda evden çalışmalarını söylediği için şu anda normal iş gücünün sadece bir kısmını ofislerde bulunduruyor.



Bazı yetkililer şu dönemde işe dönüşü teşvik ederken, PwC, anket yaptığı üst yöneticilerin yüzde 78'inin uzaktan işbirliğine doğru geçişin en azından bir kısmının kalıcı olacağını beklediğini belirtti.

İŞ HAYATININ YENİ NORMALİ



PwC UK’nin başkanı Kevin Ellis, "Ofis ve evde çalışmanın bir karışımı büyük olasılıkla gelecekteki yeni norm olacak" dedi.

Üst yöneticilerin üçte ikisi, corona virüsün bir sonucu olarak küresel bir ekonomik gerileme bekliyordu ve dörtte üçten fazlası otomasyona doğru daha fazla geçiş bekliyordu.



157 ülkede faaliyet gösteren PwC'nin bu anketi, 15 Haziran ve 3 Temmuz tarihleri ​​arasında dünya çapında 3.500 müşterisinin katıldığı bir panelden alınan yanıtlara dayandırıldı.

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