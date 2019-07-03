Reuters'in konuya yakın kaynaklara dayanarak verdiği bilgiye göre Andrea Orcel, yeni CEO olmasına dair görüşmede bulunan bir müddet sonra bu teklifini geri çeken ünlü İspanyol bankası Santander aleyhinde 100 milyon euro yasal talepte bulundu.



Reuters'a konuşan kaynak, "Orcel, sözleşmenin ihlali için açılan bir hukuk davası kapsamında 100 milyon euro talep ediyor" açıklamasında bulundu.



"BU İŞ İÇİN HİPER MAAŞINI BIRAKTI"

İspanyol web sitesi El Confidencial, Orcel'in Santander'ın kendisiyle olan sözleşmesini yerine getirmesini veya tazminat ödemesini talep ettiğini belirtirken 100 milyon euroluk tutarın da Orcel'in UBS'de bıraktığı dolgun maaşı ve Santander'den elde edeceği kazançları içerdiğini bildirdi.



Euro bölgesinin 2'inci dünyanın 14'üncü en büyük bankası durumundaki İspanyol Santander Bank, deneyimli bankacı Andrea Orcel ile geçtiğimiz aylarda CEO'luk pozisyonu için görüşme yapmış, haber finans dünyasında "Bomba transfer" olarak nitelendirilmişti.

İtalyan bankacı Andrea Orsel, son olarak İsviçre merkezli USB'yi 7 yıldan fazla süreyle yönetmiş ve büyük bilanço başarısı elde etmişti.