Cevdet Yılmaz, 2026 yılı kişi başı milli gelir hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin sunuşunu gerçekleştirdi.



2026 yılına girilirken küresel iktisadi faaliyet, hizmet sektörünün desteğiyle ılımlı seyrini sürdürdüğünün ifade eden Yılmaz "Ancak yüksek faiz oranları, zayıf yatırım iştahı ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler, büyüme hızını sınırlamaktadır" dedi.

Yılmaz, küresel ekonomik büyümenin 2025 yılında yüzde 3,2, 2026 yılında ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Cevdet Cılmaz, enflasyonun gelişmiş ekonomilerde, 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla yüzde 5,3 ve yüzde 4,7 seviyelerinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü kaydetti.



BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 3,8



2026 yılında ise küresel belirsizliklere rağmen, ekonomide güçlü politika eşgüdümüyle sağlanan öngörülebilirlik ve enflasyonda kalıcı düşüşle birlikte, yatırım ve verimlilik artışlarının desteklenmesi, üretim ve talep yönüyle dengeli görünümün korunarak yüzde 3,8 oranında büyüme kaydedilmesi hedeflenmektedir" dedi.



KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR

Türkiye ekonomisinde son dönemde gözlenen büyüme performansının kişi başına düşen milli gelire de yansıdığını söyleyen Yılmaz, "2024 yılı itibarıyla 15 bin 325 dolar olarak gerçekleşen kişi başına düşen milli gelirin, 2025 yılında 17 bin 748 dolara, 2026 yılında ise 18 bin 621 dolar seviyesine çıkması beklenmektedir. Orta Vadeli Program dönemi sonunda ise 21 bin dolara yaklaşması hedeflenmektedir" diye konuştu.

ÜÇ YILDA 2,5 MİLYON EK İSTİHDAM



Cevdet Yılmaz, 2026 yılında işsizlik oranının yüzde 8,4’e gerilmesinin ve gelecek üç yılda toplam 2,5 milyon ilave istihdamla işsizlik oranının 2028 yılına kadar kademeli olarak yüzde 7,8’e düşürülmesinin öngürüldüğünü de kaydetti.

