Çevre dostu şirketler daha değerli

Finansal piyasaların ve yatırımcıların çevresel risklere daha fazla dikkat etmeye başlamasının geçmişi sadece son birkaç yıl. 2017-18'den önce, bir şirketin çevreye zarar verip vermediği yatırımcılar için (en azından toplamda) o kadar önemli değildi.



Ama yakın gelecekte bu, herşey olabilir. Yatırım danışmanlığı şirketi Schroders tarafından yapılan bir analize göre çevre dostu şirketler, bu konuda iyi olmayanlara göre daha büyük çarpana sahip. Danışmanlık şirketi, çevre skoru açısından kötü şirketlerin son 12 aylık kazançlarının 17 katı (F/K çarpanı) değerinde olduğunu buldu. Ancak bu çarpan çevre dostu iyi şirketlerde F/K 25.



Çalışmada bu durumun farklı sektörlerde bile büyük ölçüde benzer olduğunu buldu. Gayrimenkul dışındaki tüm sektörlerde, daha sürdürülebilir şirketlerin, daha az sürdürülebilir bir şekilde yönetilen emsallerine göre daha yüksek fiyat/kazanç katları üzerinden işlem gördüğünü bulundu. Özellikle enerji (19x'e karşı 11x) ve her tülü malzeme üreten şirketlerde (23x'e karşı 13x) bu etki daha belirgin.



Araştırmada piyasanın şirketlerin farklı sosyal risklerini gerçekten fiyatlamadığı bilgisine yer veriliyor: “Yatırımcılar, bir şirketin çalışanlarına iyi davranıp davranmamasının veya sağlık problemlerine neden olan ürünler satıp satmamasının beklentileri için önemli olmadığını söylüyor. Ama bu durum şüpheli. Bu sosyal etkiler, bir şirketin uzun vadede sürdürülebilir büyüme oranı için önemli. Gelecekte yatırımcıların bu konulara daha fazla odaklanmaya başladığını görebiliriz.”