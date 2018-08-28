Gayrimenkul sektörü, Türkiye'nin geleceğine ve güçlü ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak tarihi bir kampanyaya daha imza attı.

KAMPANYA 2 AY SÜRECEK



Çevre ve Şehircilik Başkanlığı öncülüğü ile konut sektöründe yeni bir kampanya başlıyor.

29 Ağustos'ta başlayacak ve 31 Ekim’e kadar sürecek olan kampanyaya tüm inşaat firmaları destek veriyor. Faizin 0.98’e çekildiği kampanyada vatandaş yüzde 20 değil yüzde 10 peşinat verecek.



Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:



"Ülkemizin içine sokulmak istendiği ekonomik kuşatmakta karşı yeni kampanya başlatıyoruz. TOKİ borcunu ödeyene yaklaşık yüzde 24 indirim kampanyası başlattı. Bu da devletimizin yaptığı fedakarlıklardan birinin göstergesi.

YÜZDE 10 PEŞİNAT ÖDEME İMKANI

Minimum yüzde 10 peşinat alınacak. Bu peşinatla alakalı, bugün dövizde veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu. Altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize ve altına artış geldi, bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil.

"Şimdi stok noktasında, net bir rakam veya bir stok sayısı var mıdır derseniz veya stoğu neye göre belirliyorsunuz? Bu bakış açısına bağlı. Bu kampanya 100 bin konutu içeriyor. 100 bin konutta da kota var. Yani yaklaşık yüzde 25'i kadar. Tabi bunu inşallah sektör temsilcilerimiz arttıracaktır. Bugün buradan sözünü alırız inşallah. Şu anki kampanya şartları 100 bin konut ve bunun yaklaşık yüzde 25'i diye düşünebiliriz."



Kampanyada ilk detaylar şu şekilde:

-Kampanyaya tüm sektör temsilcileri destek veriyor.

-Daha önceki kampanyada faiz indirimi 500 bin TL'ye kadar olan kredilerde geçerliydi bu böyle bir sefer limit olmayacak.

300 BİN LİRALIK ÖRNEK

-Proje satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak.



- ABD menşeili ürün kullanılmayacak.

- Tüm inşaat firmaları kampanyaya katılacak.



- 12. ve 24. aylarda yüzde 15'lik ara ödeme var.



- Konut kampanyası sınırlı stok içeriyor.

- Kampanyada banka ve kefalet olmayacak.



- 120 ayda yüzde 0.98 vade farkı uygulanacak.

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