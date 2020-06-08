Çeyrek altın alış satış fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Haziran 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 587,91 lira, satış fiyatı ise 602,61 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 367,17 lira, satış fiyatı 367,71 liradan işlem görüyor.

08.06.2020 - 08:27

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