Çeyrek altın alış satış fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Haziran 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 587,91 lira, satış fiyatı ise 602,61 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 367,17 lira, satış fiyatı 367,71 liradan işlem görüyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.