Çeyrek altın bugün kaç lira? 1 Kasım 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 1 Kasım 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 881,07 lira, satış fiyatı 902,90 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 550,50 lira, satış fiyatı 550,84 lira seviyesinde yer alıyor.
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