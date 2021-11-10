Çeyrek altın bugün kaç TL? 10 Kasım 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 10 Kasım 2021 çeyrek altın alış fiyatı 914,93 lira, satış fiyatı 937,80 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 571,64 lira, satış fiyatı 572,15 lira seviyesinde yer alıyor.
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