Çeyrek altın bugün kaç TL? 4 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 4 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 659,40 lira, satış fiyatı 675,26 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 411,35 lira, satış fiyatı 412,20 lira seviyesinde yer alıyor.
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