Çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL? 14 Ekim 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 14 Ekim 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 842,26 lira, satış fiyatı 863,34 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 526,35 lira, satış fiyatı 526,82 lira seviyesinde yer alıyor.

Haberler - ntv.com.tr 14.10.2021 - 08:29

Çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL? 14 Ekim 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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