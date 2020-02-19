Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 19 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın fiyatları

Dün 310 lira olan altının gram fiyatı yeni güne değer kazancıyla başlayarak yükselişe geçerek 314 lira seviyesinde yer alıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 512,6 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.109 liradan işlem görüyor.

Altının onsu ise yüzde 0,14 primle 1.609,15 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ'DE

Geçen yılın son 4 toplantısında politika faizini 1200 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 12'ye düşüren TCMB, bu yılın ilk toplantısında da indirime devam ederek politika faizini yüzde 11,25'e çekmişti.



Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısından gelecek faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

VIDEO: ALTINDA YÜKSELİŞ NEREYE KADAR SÜRER?

