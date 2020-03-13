Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? 13 Mart 2020 anlık ve güncel çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne 316 lira seviyelerinde başladı.



Çeyrek altın 524 lira, Cumhuriyet altını da 2.152 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.559,12 dolar seviyesinde yer alıyor.



Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin endişelerin, ABD'nin Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması ve İtalya'da ticari faaliyetlerin durdurulmasıyla artarak devam ettiğini vurguladı.



Dün, altının ons fiyatının önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 1.633 dolara kadar gerilediğine dikkati çeken analistler, diğer varlık fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle yatırımcıların, likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmaya yönelmiş olabileceğini ifade etti.



Teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç, 1.630 doların destek konumuna geldiğini aktaran analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.



Yurt içinde bugün yıllık bazda sanayi üretim verileri ve yıl sonu tüketici fiyat endeksi tahmini takip edilecekken yurtdışında ise sakin bir veri gündemi söz konusu.



UZMAN GÖRÜŞÜ: ALTIN FİYATLARINDA DÜZELME YAŞANIYOR (GERİ SAYIM 12 MART 2020)