Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 23 Aralık 2021 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, Omicron varyantına dair endişelerin azalması ve doların zayıflamasıyla yeniden 1.800 doların üzerine tırmandı.



Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki gerilemeyle 700 TL'nin altına indi.

Haftaya dolar/TL'deki yükselişten destek bularak 1.000 TL'nin üzerinde başlayan gram altın, salı günü dolar/TL'deki dalgalı seyri takip etmişti. Gram altın perşembe günü sabah saatlerinde 687 TL civarında bulunuyor.



Çeyrek altın 1.126 lira, Cumhuriyet altını ise 4.595 liradan alıcı buluyor.



Dört haftanın ardından ilk defa haftayı kazançla kapatan ons altın, yeni haftaya düşüşle başlamıştı. Salı günü 1.800 dolar sınırına kadar tırmanan ons altın, perşembe günü 1.805 dolar civarında işlem görüyor.



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