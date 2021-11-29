Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 29 Kasım 2021 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı 728 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 1.191 lira, Cumhuriyet altını 4.866 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Kasım 2021 anlık ve güncel fiyatları...

Haberler - ntv.com.tr 29.11.2021 - 12:35

Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 29 Kasım 2021 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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fiyatları, corona virüsün yeni Omicron varyantına dair endişelerin azalması ve küresel risk iştahının yükselmesiyle yeniden 1.800 doların altına geriledi.

Geçen hafta dolar/TL’deki yükselişle 777 TL'ye kadar yükselerek rekor kıran gram altın, haftanın ikinci yarısında kurdaki gerilemeyle beraber 720 TL'nin altına düşmüştü.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 728 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.191 lira, Cumhuriyet altını da 4.866 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.794 dolardan alıcı buluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ortaya çıkan Omikron varyantına ilişkin endişelerin varlık fiyatlamaları açısından kritik önem taşıdığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Bugün Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.830 doların direnç, 1.750 doların ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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