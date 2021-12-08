Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 8 Aralık 2021 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD enflasyon verisi öncesinde yatırımcıların jeopolitik risklere odaklanmasıyla yükseldi fakat hala dar bir fiyat aralığında seyrediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, pazartesi günü dolar/TL'deki yükselişle rekor tazeleyerek 795 TL'yi gördükten sonra gerileyerek 782 TL civarında bulunuyor. Çeyrek altın ise 1,285 liradan satılıyor.

Omicron varyantının küresel piyasalarda yarattığı belirsizlikle geçen haftayı inişli çıkışlı bir seyirle geçiren ons altın, cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1,780 doların üzerine tırmanmıştı. Hafta başından bu yana dar bir fiyat aralığında işlem gören değerli metal, çarşamba günü 1,791 dolar civarında bulunuyor.