Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 22 Haziran 2021 altın fiyatları

Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını 3.326 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Haziran 2021 anlık ve güncel altın fiyatları...

22.06.2021 - 16:59

Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 22 Haziran 2021 altın fiyatları

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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 500,1 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle dün 504,4 liraya kadar yükselen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 502,8 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 azalışla 500,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3.326 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün dolar endeksindeki gevşemenin desteğiyle yüzde 1,1 artarak 1.783 dolardan günü kapatırken, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.779,6 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, piyasaların her türlü açıklama ve veriye karşı duyarlılığının arttığını, yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde piyasalarda yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Analistler, yatırımcı beklentilerindeki belirsizliğin devam etmesinin altının ons fiyatında da yön arayışını zorlaştırdığını vurgulayarak, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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