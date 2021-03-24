Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 24 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 24 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 708,41 lira, satış fiyatı 726,12 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 441,26 lira, satış fiyatı 441,86 liradan işlem görüyor.
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