Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 25 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 25 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 709,44 lira, satış fiyatı 727,18 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 443,02 lira, satış fiyatı 443,43 lira seviyesinde yer alıyor.

25.03.2021 - 08:20

Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 25 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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