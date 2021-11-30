Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 30 Kasım 2021 güncel altın fiyatları

Geçen hafta dolar/TL'deki yükselişle 777 TL'ye kadar yükselerek rekor kıran gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 742 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.216 lira, Cumhuriyet altını da 4.955 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.792 dolardan alıcı buluyor.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişeler nedeniyle artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, dolar kurundaki artışın da etkisiyle yurt içinde altın fiyatlarının hızlı yükseldiğini söyledi.



Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Almanya'da işsizlik, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran uzmanlar, Omicron varyantına yönelik haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.



Uzmanlar, bugün ayrıca ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ile New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını ifade ederek, altının ons fiyatında 1.830 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumuna geldiğini bildirdi.