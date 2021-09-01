Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Eylül 2021 güncel altın kuru fiyatları

Altın, Avrupa Merkez Bankası politika yapıcılarının varlık alım programlarıyla ilgili şahin yorumları sonrasında yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise dolar/TL'deki düşüşle birlikte hafif geriledi.

Geçen hafta Jackson Hole sempozyumu öncesinde dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle beraber 480 TL seviyesine kadar inen gram altın, toplantı sonrasında dolar kurunun zayıflamasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükselişle pazartesi günü yatay bir seyir izlemişti. Gram altın, dolar kurundaki düşüşün devam etmesiyle birlikte çarşamba günü 485 TL'ye geriledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Fed Başkanı Powell’ın güvercin konuşması sonrasında piyasalarda oluşan iyimser havayla birlikte haftaya 1.820 dolar civarında başlayan ons altın, hisse piyasalarının pazartesi günü rekor kırmasından sonra hafif bir düşüş kaydetmişti.

AMB politika yapıcılarının varlık alımı mesajları sonrasında yatay bir seyir izleyen ons altın çarşamba günü 1.814 dolar seviyesinde işlem görüyor.