Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 443,66 lira, satış fiyatı 454,75 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı 277,24 lira, satış fiyatı ise 277,33 liradan işlem görüyor.

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01.11.2019 - 07:18

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